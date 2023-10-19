«Дэдпула 3» перенесли — фильм не выйдет 3 мая 2024 года

19 октября стало известно, что Disney перенесла «Дэдпула 3» — фильм не выйдет 3 мая 2024 года. Новая дата премьеры пока не раскрывается.

Теперь 3 мая 2024 года выйдет «Капитан Америка: Дивный новый мир» — ранее его хотели выпустить 26 июня 2024 года, то есть премьера состоится на полтора месяца раньше.

Причиной этого послужила продолжающаяся забастовка актёров в Голливуде. Даже если она завершится в ближайшее время, то съёмки возобновятся не раньше начала 2024 года. Известно, что команда успела снять ровно половину от запланированного материала до того, как стартовали протесты. Впереди у создателей было ещё около 35 дней съёмок из общих 70.

Напомним, забастовка актёров Голливуда началась в середине июля. Профсоюз требует повышения выплат и регулирования использования ИИ в киноиндустрии. Сейчас стороны ведут переговоры, а список отменяемых и перенесённых проектов тем временем продолжает расти.