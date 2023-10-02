Знаменитая певица Тейлор Свифт может сыграть в «Дэдпуле 3»

Уже долгое время в интернете ходят слухи о том, что певица Тейлор Свифт сыграет в третьей части «Дэдпула». После слухов от различных СМИ информацию отвергали и подтверждали, но недавно фанаты увидели ещё один намёк на появление певицы в ленте.

Недавно Свифт заметили в кампании Райана Рейнольдса, Хью Джекмана и режиссёра картины Шона Леви. Фанаты думают, что на личной встрече певица обсуждала с актёрами и постановщиком детали ленты или подробности её роли.

Фото: WGTC

Съёмки «Дэдпула 3» пока что нельзя возобновить из-за текущей забастовки актёров в США. Как только она закончится и артисты смогут работать над фильмом, производство продолжится.

Фильм должен был выйти в прокат 3 мая 2024 года, но был отложен, без объявления новой даты.