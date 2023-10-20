Раскрыты особенности полётов на паутине в «Человеке-пауке 2» без помощи игры

20 октября состоялся релиз «Человека-паука 2» от Insomniac Games. Ряд геймеров обратили внимание, что в тайтле есть функция, которая отключает помощь при полётах на паутине. Оказалось, что при подобном стиле игры нужно учитывать ряд вещей.

Видео доступно на YouTube-канале GamerInVoid. Права на видео принадлежат Sony.

Особенности полётов без помощи игры

Необходимо направлять стик в нужную сторону при раскачке — не просто вперёд, а учитывая, куда прицепилась паутина и где будет следующая точка соприкосновения.

Вовремя активировать «буст» после пролёта.

Нужно учитывать, в какой момент стоит выпускать паутину и за какое здание зацепиться.

Во время полётов на маленькой высоте есть большой риск упасть из-за недостатка инерции.

Игра доступна только на PS5. В игре есть полная поддержка русского языка. Также недавно журналисты сравнили Нью-Йорк в обеих частях «Человека-паука».