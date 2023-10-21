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Team Liquid победила Talon и сыграет с Team Spirit во втором раунде плей-офф TI2023

Team Liquid победила Talon и сыграет с Team Spirit во втором раунде плей-офф TI2023
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20 октября стартовал плей-офф The International 2023. Во втором матче дня встретились европейская Team Liquid и азиатская Talon Esports. Победу по итогам двух карт одержал европейский коллектив, не встретив серьёзного сопротивления оппонентов.

Dota 2. The International 2023 . 1/4 финала (верхняя сетка)
21 октября 2023, суббота. 00:10 МСК
Team Liquid
Окончен
2 : 0
Talon Esports

Таким образом, Team Liquid продолжит свой путь в верхней сетке турнира и встретится с российской Team Spirit в следующем раунде турнира ночью 28 октября. Talon Esports же падает в нижнюю сетку и больше не имеет шанса на поражение.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле (США). Участие принимают 16 команд со всего мира, в том числе четыре коллектива из России — они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3 млн. Победитель получит около $ 1,6 млн.

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