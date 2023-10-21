Матч между Spirit и VP смотрели почти 1 млн зрителей — это рекорд The International 2023

По данным аналитического сервиса Esports Charts, стартовый матч плей-офф The International 2023 между российскими командами Team Spirit и Virtus.pro одновременно смотрели более 953 тыс. человек.

Дебютная серия чемпионата мира по Dota 2 ожидаемо оказалась сверхпопулярной среди русскоязычной аудитории — в пике за игрой наблюдали более полумиллиона зрителей. На англоязычных эфирах максимальный показатель составил 276 тыс. зрителей.

Фото: Esports Charts

Однако даже эти значения, установившие новый рекорд The International 2023, существенно уступают главному конкуренту — чемпионату мира Worlds 2023 по League of Legends в Сеуле. Там, напомним, первая игра основной стадии между T1 и Team Liquid собрала более 1,6 млн зрителей в пике.