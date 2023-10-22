«Желаю большого дамага по врагу»: комик Илья Макаров обратился к BetBoom Team по Dota 2

Популярный комик Илья Макаров записал обращение к игрокам российской команды BetBoom Team по Dota 2.

Ведущий шоу «Что было дальше?» и участник юмористических передач на ТНТ пожелал киберспортсменам победить в стартовой серии плей-офф The International 2023.

Хочу поддержать ребят, пожелать им удачи. Желаю им большого дамага по врагу, хорошего саппорта товарищей и неразрушимого инвиза! Мужики, говорю вам: встали, сели за клавиатуры и разнесли этих бразильских Keyd Stars!

Матч между российской BetBoom Team и Keyd Stars из Бразилии продолжается в эти минуты, пока счёт по картам — 1:0 в пользу коллектива Виталия Save Мельника. Напомним, проигравшая команда покинет чемпионат мира The International 2023 по Dota 2, заняв 13–16-е место.