Режиссёр «Дэдпула 3»: в фильме будут неожиданные камео

Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви принял участие в Jess Cagle Show. В ходе разговора постановщик высказался касательно ходящих вокруг фильма слухов.

Журналисты и инсайдеры несколько раз говорили о появлении в картине камео тех или иных героев. По словам режиссёра, часть слухов правдива, а другая — сущий бред. Правда, Леви не уточнил, о ком именно идёт речь.

Видео доступно на YouTube-канале SiriusXM. Права на видео принадлежат SiriusXM.

К примеру, в Интернете уже долгое время ходит информация, что в третьей части «Дэдпула» сыграет певица Тейлор Свифт. Подтверждением этой теории служит то, что Свифт видели в кампании Райана Рейнольдса, Хью Джекмана и Шона Леви.

Также на этой неделе стало известно, что Disney перенесла премьеру «Дэдпула 3» — фильм не выйдет 3 мая 2024 года. Новая дата появления ленты в кинотеатрах пока не раскрывается.