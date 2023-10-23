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Игроки в восторге от «Человека-паука 2» — рейтинг на Metacritic составляет 8,8 баллов

С момента релиза «Человека-паука 2» от Insomniac Games прошло несколько дней. За это время оценки игры устаканились и теперь навряд ли сильно изменятся. К примеру, пользовательский рейтинг тайтла на Metacritic составил 8,8 баллов из 10 — это больше, чем у оригинала и спин-оффа про Майлза Моралеса.

Фото: Metacritic

Что касается мнения журналистов, то они оценили игру на 91 балл из 100. Сиквел рецензенты также оценили выше, чем предыдущие игры в серии.

Оценки игроков на Metacritic

Marvel's Spider-Man — 8,7 баллов из 10

Marvel's Spider-Man Remastered — 8,4 балла из 10

Marvel's Spider-Man: Miles Morales — 7,6 баллов из 10

Marvel's Spider-Man 2 — 8,8 баллов из 10

Оценки журналистов на Metacritic

Marvel's Spider-Man — 87 баллов из 100

Marvel's Spider-Man Remastered — 87 баллов из 100

Marvel's Spider-Man: Miles Morales — 85 баллов из 100

Marvel's Spider-Man 2 — 91 балл из 100

«Человек-паук 2» доступен только на PS5.