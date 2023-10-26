Том Харди оценил актёра, озвучившего Венома в игре «Человек-паук 2»

В Сети обратили внимание, что актёр Том Харди, играющий Венома во вселенной Sony Pictures, отреагировал на свежий пост Тони Тодда, подарившего свой голос Веному из игры «Человек-паук 2».

Харди отметил, что Тодд — настоящая легенда. В комментариях люди стали радоваться тому, что Харди обратил внимание на Тони. Всё же оба актёра сыграли Венома, пусть и в разных формах. По мнению аудитории, у двух артистов уже есть много чего общего.

Том Харди вернётся к образу Эдди Брока, носителя Венома, в третьей части. Сейчас она находится в производстве. А вот вернётся ли Веном в игровой вселенной Insomniac Games, неизвестно.

Игра «Человек-паук 2» доступна на PS5. В игре есть полная поддержка русского языка, включая даже озвучку.