Вышел первый трейлер «Волшебного участка» — комедийного сериала с Николаем Наумовым

На YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko» вышел полноценный трейлер комедийного сериала «Волшебного участка» с Николаем Наумовым.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Шоу расскажет о бывшем полицейском, который вновь устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. На новой работе ему предстоит охотиться на сказочных персонажей: Змея Горыныча, Бабу Ягу и других героев.

Автором сценария и шоураннером сериала выступил Александр Носков («Капельник»). Кресло режиссёра досталось Степану Гордееву («Перевал Дятлова»). Главную роль в проекте исполнил Николай Наумов, известный по роли Коляна в «Реальных пацанах».

Премьера «Волшебного участка» состоится 9 ноября в онлайн-кинотеатре Okko.