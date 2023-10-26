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Вышел первый трейлер «Волшебного участка» — комедийного сериала с Николаем Наумовым

Вышел первый трейлер «Волшебного участка» — комедийного сериала с Николаем Наумовым
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На YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko» вышел полноценный трейлер комедийного сериала «Волшебного участка» с Николаем Наумовым.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Шоу расскажет о бывшем полицейском, который вновь устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. На новой работе ему предстоит охотиться на сказочных персонажей: Змея Горыныча, Бабу Ягу и других героев.

Автором сценария и шоураннером сериала выступил Александр Носков («Капельник»). Кресло режиссёра досталось Степану Гордееву («Перевал Дятлова»). Главную роль в проекте исполнил Николай Наумов, известный по роли Коляна в «Реальных пацанах».

Премьера «Волшебного участка» состоится 9 ноября в онлайн-кинотеатре Okko.

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Вышел первый тизер комедийного сериала «Волшебный участок» с Николаем Наумовым
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