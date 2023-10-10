Вышел первый тизер комедийного сериала «Волшебный участок» с Николаем Наумовым

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил первый тизер сериала «Волшебный участок». Шоу расскажет о бывшем полицейском, который вновь устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. На новой роботе ему предстоит охотиться на сказочных персонажей: Змея Горыныча, Бабу Ягу и других героев.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Автором сценария и шоураннером проекта стал Александр Носков («Капельник»). Режиссёром выступил Степан Гордеев («Перевал Дятлова»). Главную роль в сериале сыграл Николай Наумов, известный по «Реальным пацанам».

У «Волшебного участка» пока нет точной даты премьеры, однако проект должен стартовать до конца 2023 года.