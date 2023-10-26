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Warner Bros. отказалась от «Фантастических тварей» после провала «Тайн Дамблдора»

Warner Bros. отказалась от «Фантастических тварей» после провала «Тайн Дамблдора»
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Недавно режиссёр Дэвид Йейтс, снявший несколько фильмов про Гарри Поттера, принял участие в подкасте Inside Total Film. В ходе разговора постановщик заявил, что Warner Bros. фактически отказалась от серии «Фантастических тварей» после провала «Тайн Дамблдора».

Франшиза «Фантастические твари» пока заморожена. Мы сняли три фильма, а последний вообще делали во время пандемии. Это было очень здорово, но в то же время крайне тяжело.

Напомним, премьера «Фантастических тварей: Тайн Дамблдора» состоялась весной прошлого года. При бюджете в $ 200 млн лента смогла собрать скромные $ 405 млн — это крайне низкий показатель в сравнении с прошлыми фильмами серии. Первый в 2016-м собрал более $ 800, а второй в 2018-м принёс авторам более $ 650 млн.

На данный момент Warner Bros. работает над телевизионным сериалом по «Гарри Поттеру» для HBO Max.

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