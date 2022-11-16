После провала «Фантастических тварей 3» WB так и не взялась за продолжение

К апрелю этого года, когда на экраны вышла картина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», сценарий для четвёртой и пятой частей так и не был написан. Он не готов до сих пор, а киноделы из Warner Bros. пока не делали каких-либо заявлений относительно франшизы. При этом автор одноимённых книг Джоан Роулинг видела приквел «Гарри Поттера» как киносагу из пяти частей.

Весной топ-менеджеры ждали приёма фильма и финансовых результатов. При бюджете в $ 200 млн приключение смогло собрать скромные $ 405 млн — это крайне низкий показатель в сравнении в прошлыми фильмами серии. Первый в 2016-м собрал более $ 800, а второй в 2018-м принёс авторам более $ 650 млн. Но тут важно отметить, что третья картина создавалась во время пандемии COVID-19 и в разгар кадровых перестановок внутри Warner Bros.

Крайне маловероятно, что съёмки четвёртых «Фантастических тварей» стартуют в ближайшие шесть месяцев, поскольку сценария до сих пор нет. Четвёртый фильм если и выйдет, то не раньше 2025 года. Также не до конца ясно, готова ли студия вкладывать во франшизу большие деньги.