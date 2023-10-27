Забастовка актёров Голливуда может продлиться до 2024 года — СМИ

Издание The Wrap сообщило, что руководители голливудских студий могут отказаться вести переговоры с Гильдией актёров США до 2024 года. Руководители компаний пойдут на такой шаг, если не смогут подписать соглашение с бастующими до конца ноября.

Если забастовка закончится в ближайшее время, то появится шанс выпустить новые фильмы и сезоны сериалов раньше лета 2024 года. По словам журналистов, если обе стороны не придут к согласию до Дня благодарения (празднуется в конце ноября), то ждать возобновления производства контента в 2023 году не стоит.

Очередные переговоры между Гильдией актёров США и главами киностудий проходили в середине октября, однако успехом не увенчались. Следующая встреча должна состояться в ближайшие сутки.

Напомним, забастовка актёров Голливуда продолжается с середины июля 2023 года. Они требуют повышения гонораров, большей прозрачности от киностудий и онлайн-кинотеатров, а также более справедливых условий работы.