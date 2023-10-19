Джордж Клуни и Скарлетт Йоханссон давят на Гильдию актёров, чтобы закончить забастовку
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По информации издания Variety, Тайлер Перри, Джордж Клуни и Скарлетт Йоханссон провели Zoom-встречу с президентом и исполнительным директором Гильдии актёров США. Актёры хотят, чтобы забастовка поскорее закончилась.
Созвон был нужен для того, чтобы в мягкой форме надавить на Гильдию актёров и её руководителей. Хотя в целом встреча прошла положительно, на ней Йоханссон и Клуни выразили своё недовольство, касательно затянувшейся забастовки актёров.
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