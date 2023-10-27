Авторы Cyberpunk 2077 не хотели продолжать основной сюжет в дополнении

На этой неделе нарративный директор из CD Projekt RED Игорь Саржинский дал интервью изданию PC Gamer. В ходе разговора разработчик заявил, что команда с самого начала не хотела продолжать основной сюжет Cyberpunk 2077 в дополнении.

По словам Саржинского, авторы полностью довольны тем, как завершилась игра. Кроме того, разные варианты концовки сильно отличаются, поэтому их невозможно подвязать под общую сюжетную идею для продолжения, а делать из какой-то одной концовки канон разработчики не хотели — это обесценило бы выбор других геймеров.

Концовки сделаны именно так, как мы хотели. Они оставляют у геймеров нервозные ощущения, заставляют их размышлять и не дают прямых ответов. Игроки думают о финале даже после прохождения, поэтому не было смысла как-то «размывать» их.

Напомним, дополнение Phantom Liberty вышло в конце сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Полноценная разработка сиквела Cyberpunk 2077 должна стартовать в начале 2024 года.