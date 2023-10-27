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Вышел трейлер «Убийцы» — нового фильма Дэвида Финчера, создателя «Бойцовского клуба»

Вышел трейлер «Убийцы» — нового фильма Дэвида Финчера
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На YouTube-канале Netflix вышел новый трейлер фильма «Убийца» Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Семь»). В ролике показали сцены перестрелок и динамичные погони.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главую роль в триллере исполнил актёр Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки», «Чужой: Завет»). Картина рассказывает о киллере, который проваливает один из заказов и начинает противостоять своим нанимателям, попутно разочаровываясь в жестоком ремесле.

Премьера «Убийцы» состоится 10 ноября в стриминговом сервисе Netflix. Журналисты хвалят новую работу Финчера за атмосферу настоящего триллера, актёрскую игру Майкла Фассбендера, неспешный темп и отличную режиссуру.

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