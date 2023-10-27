Valve провела эпичную церемонию открытия The International 2023 с живым концертом

На стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле прошла церемония открытия The International 2023 — главного турнира по Dota 2.

Традиционно перед началом первого матча симфонический оркестр сыграл музыку из игры, а затем зрители смогли поприветствовать участников — восемь команд, которые прошли в финальную стадию TI12. Кроме этого, к зрителям и игрокам в видеоформате обратился Гейб Ньюэлл, гендиректор студии Valve.

Видео доступно на YouTube-канале Dota 2 Stream. Права на видео принадлежат Valve.

Главные матчи The International 2023 проходят в 27 по 29 октября на хоккейном стадионе «Климат Пледж-Арена», где выступает клуб «Сиэтл Кракен». На играх чемпионата мира по Dota 2 присутствуют более 15 тыс. зрителей.