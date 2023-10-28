За сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» теперь отвечают авторы «Карателя» и «Локи»

В середине октября стало известно, что Marvel решила изменить подход к производству сериалов. Первым делом компания перезапустит шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», уволив сценаристов и режиссёров, сохранив часть отснятого материала.

Спустя две недели Marvel нашла новых авторов «Сорвиголовы». Шоураннером проекта выступит Дарио Скардапейн, известный по «Карателю» для Netflix. Его главной задачей станет написание сценария будущего сериала, связав его с уже отснятыми сценами. На должность режиссёров же были приглашены Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые работали над «Локи» и «Лунным рыцарем».

Официально новый «Сорвиголова» должен выйти весной 2024 года, однако, учитывая перезапуск производства и забастовку актёров, шансов на это практически нет. Судя по всему, шоу стартует не раньше середины следующего года.