Вышел последний трейлер финала «Атаки титанов» — премьера состоится 4 ноября

Авторы популярного аниме-сериала «Атака титанов» выпустили финальный трейлер последнего спецэпизода, релиз которого намечен на 4 ноября.

Ожидается, что он завершит экранизацию манги Хадзимэ Исаямы, выходящей с 2013 года.

Видео доступно на YouTube-канале Anime PONY CANYON. Права на видео принадлежат Mappa.

Первая часть заключительного сезона аниме вышла ещё в начале 2021 года, вторая — в начале 2022 года. Затем авторы разделили финал ещё на две части: первый спецэпизод вышел в марте, а второй будет доступен через неделю. Официальное название звучит так: «Атака Титанов: Финальный сезон, Финальная часть (часть 2)».

Сюжет постапокалиптического аниме «Атака титанов» рассказывает о борьбе человечества с плотоядными титанами, от которых люди защищаются за укреплёнными стенами.