Премьеру «Аквамена 2» перенесли на несколько дней — картина выйдет 22 декабря 2023 года

Издание Variety сообщило, что Warner Bros. перенесла премьеру «Аквамена 2» на несколько дней — теперь картина выйдет 22 декабря 2023 года. Ранее ожидалось, что ленту покажут 20-го числа.

Журналисты отметили, что старая дата премьеры позволила бы «Аквамену и Потерянному королевству» показать более высокие сборы за первую неделю, поскольку в таком случае фильм начали бы показывать со среды и у него было бы больше времени до конца недели.

Вероятно, «Аквамена 2» сдвинули на такой незначительный срок из-за премьеры «Вилли Вонки» — лента выходит в прокат 15 декабря. С новой датой картины будут не так сильно переманивать на себя внимание потенциальных зрителей.

Ранее режиссёр «Аквамена» и «Аквамена 2» Джеймс Ван в интервью рассказал, что во второй части, скорее всего, не будет Бэтмена в исполнении Бена Аффлека.