Режиссёр «Аквамена 2»: досъёмки длились всего неделю, с фильмом всё в порядке

После невероятного успеха «Аквамена» с Джейсоном Момоа авторы картины взялись за продолжение. Изначально сиквел должен был выйти в декабре 2022 года, однако ленту перенесли на год вперёд — в процессе производства авторы трижды устраивали досъёмки и переснимали некоторые сцены по самым разным причинам.

В недавнем интервью журналу Empire режиссёр обоих фильмов Джеймс Ван поспешил успокоить аудиторию и заявил, что несколько досъёмок понадобились фильму потому, что после завершения основного производства актёров тяжело собрать вместе. Поэтому студии понадобилось несколько сеансов, которые в общем счёте заняли около недели.

Мы провели примерно семь или восемь дней досъёмок, что совсем немного для фильма таких масштабов. Они были рассредоточены по разным датам, потому что очень сложно вернуть актёров после завершения первоначальных съемок.

Сейчас релиз фильма «Аквамен и потерянное царство» намечен на 20 декабря 2023 года. По информации инсайдеров, новые тестовые показы проходят успешно, поэтому пересъёмок картины больше не предвидится.