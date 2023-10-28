Liquid обыграла Gaimin Gladiators с россиянином в составе на первой карте плей-офф TI2023

28 октября стартовала предфинальная часть The International 2023 — в первом матче дня встретились два европейских коллектива: Gaimin Gladiators и Team Liquid. Победу на первой карте забрала Team Liquid, перевернув игру в мид-гейме благодаря удачной драке у логова Рошана. Теперь команда Антона durachyo Шкредова находится в шаге от вылета.

Напомним, поединок ведётся до двух побед. Победитель продолжит своё выступление в нижней сетке, а проигравший вылетит с чемпионата мира по Dota 2.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся шесть команд со всего мира, в том числе два коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.