Съёмки ремейка «Бегущего человека» от Эдгара Райта начнутся в 2024 году

В начале этой недели стало известно, что съёмки ремейка «Бегущего человека» от режиссёра Эдгара Райта («Зомби по имени Шон», «Скотт Пилигрим против всех») начнутся в 2024 году. Об этом рассказал продюсер Саймон Кинберг в интервью изданию Slash Film.

Он [Эдгар Райт] активно работает над сценарием с Майклом Бэколлом. И мы надеемся, что этот фильм — если все скрестят пальцы и удача будет сопутствовать нам — Эдгар начнёт снимать в следующем году.

Оригинальный фильм «Бегущий человек» вышел 1987 году и был снят по мотивам одноимённого произведения Стивена Кинга. Главную роль в картине исполнил Арнольд Шварценеггер.

События в ленте разворачивается в альтернативном 2017 году. По сюжету ко власти в США пришла военная диктатура, которая устраивает кровавые шоу на потеху гражданам. Одним из участников становится главный герой по имени Бен Ричард. Ему удаётся сбежать, однако на него открывается охота.