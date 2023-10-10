Режиссёр боевика «Схватка» снимет продолжение культового фильма

Режиссёр грядущего байопика «Феррари» Майкл Манн рассказал, чем займётся дальше. После премьеры ленты об автогонщике знаменитый постановщик займётся «Схваткой 2» — одновременно сиквелом и приквелом одного из главных криминальных боевиков 90-х.

Да. Мы с Мег Гардинер написали книгу «Схватка 2», которая вышла как раз во время съёмок «Феррари». Её приняли очень хорошо. И я планирую снять адаптацию нашей книги.

Сиквел культовой «Схватки» расскажет о молодых героях из оригинального фильма — Винсенте Ханна (Аль Пачино), Ниле Макколи (Роберт Де Ниро) и Крисе Шихерлисе (Вэл Килмер). Кроме того, лента раскроет, что случилось с героями уже после событий картины.

Главную роль в продолжении может сыграть Адам Драйвер — звезда новой трилогии «Звёздных войн» и грядущего «Феррари». У «Схватки 2» пока нет даже примерной даты выхода.