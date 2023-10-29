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Стартовал финал The International 2023 по «Доте 2», российская Team Spirit борется за титул чемпиона — где смотреть

Стартовал финал The International 2023 — российская Team Spirit борется за титул чемпиона
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В Сиэтле стартовал финальный матч The International 2023. За звание чемпиона мира по Dota 2 сражаются два коллектива: российская Team Spirit и европейская Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе. Поединок ведётся до трёх побед.

Dota 2. The International 2023 . Гранд-финал
30 октября 2023, понедельник. 00:00 МСК
Team Spirit
Не начался
Gaimin Gladiators
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель The International 2023 заработает около $ 1,4 млн на команду и получит престижный трофей — Эгиду Чемпионов. Проигравший же займёт второе место, заработав примерно $ 376 тысяч.

Если российско-украинскому коллективу удастся победить, то «драконы» станут двукратными чемпионами The International. Ранее коллектив уже одерживал победу на чемпионате мира по Dota 2 осенью 2021 года, переиграв в финале китайскую LGD.

Следить за матчем можно в нашем LIVE-отчёте или на прямой трансляции на Twitch.
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