Российская Team Spirit выиграла вторую карту финала The International 2023 по Dota 2

30 октября в Сиэтле стартовал финальный матч The International 2023. За звание чемпиона мира по Dota 2 борются два коллектива: российская Team Spirit и европейская Gaimin Gladiators с россиянином Антоном dyrachyo Шкредовым в составе.

По итогам второй карты победу одержал отечественный коллектив — команде Ярослава Miposhka Найдёнова удалось забрать второй матч подряд. Теперь состав в шаге от победы на чемпионате мира по Dota 2.

Победитель The International 2023 заработает около $ 1,4 млн на команду и получит престижный трофей — Эгиду Чемпионов. Проигравший же займёт второе место, заработав примерно $ 376 тысяч. Если российско-украинскому коллективу удастся победить, то «драконы» станут двукратными чемпионами The International.