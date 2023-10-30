Актёр Мэттью Перри приходил к авторам Fallout: New Vegas, чтобы поговорить с ними об играх

Недавно скончался актёр Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга. Сотрудник Gearbox Entertainment и бывший член команды Obsidian Джейсон Бергман рассказал, что Перри приходит в офис студии, чтобы просто поговорить про игры.

По словам Бергмана, таким было условие контракта Перри на Fallout: New Vegas. К тому же сам актёр был безумно рад выполнять это условие.

Воу, Мэттью Перри больше нет. Мы взяли его в Fallout: New Vegas, потому что он был большим фанатом. Его контракт включал встречу, на которую мы приходили, чтобы просто поболтать об играх. «Ощущалось, что в то время у него было не очень много друзей, одни нахлебники».

Перри умер в возрасте 54 лет в собственной джакузи после остановки сердца.