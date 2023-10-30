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«Для меня это чудо»: Виктор Сухоруков — о новой волне популярности «Брата» и «Брата 2»

«Для меня это чудо»: Виктор Сухоруков — о новой волне популярности «Брата» и «Брата 2»
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В недавнем интервью газете «Комсомольская правда» актёр Виктор Сухоруков рассказал, что его поражает волна интереса к фильмам «Брат» и «Брат 2», в которых он сыграл вместе с Данилой Багровым.

По словам Сухорукова, он не знает, откуда у лент такая популярность, но актёр подчеркнул, что рад этому.

Хорошее слово «волна». И она была не одна. Уже третье поколение вспоминает фильм «Брат». Меня удивляет, что наряду с ним много других очень сильных фильмов, а такой популярности у них нет. Я счастлив от того, что у меня нет ответа на это чудо.

Также Сухоруков считает, что незаслуженно получает внимание и благодарность за фильмы, притом делает он это один, поскольку Багров ушёл из жизни слишком рано. Ещё Виктор высказался и про образ его персонажа, Бодрова.

Когда про героя Бодрова говорят «герой – антигерой, пассионарий – субпассионарий». Они одного не учитывают. Это не человек. Он образ эпохи. Его надо рассматривать не через голливудские аналогии, не через идеологию, ни через политику.
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