Системные требования Avatar: Frontiers of Pandora — игры по «Аватару»
30 октября разработчики Avatar: Frontiers of Pandora из Ubisoft раскрыли полные системные требования игры. Для запуска тайтла хватит компьютера с процессором Intel Core i7-8700K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070.
Минимальные системные требования (низкие настройки графики, разрешение 1080p и 30 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ) или AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ) или Intel Arc A750 (8 ГБ)
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Рекомендуемые системные требования (высокие настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-11600K
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 ГБ) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ)
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Фото: Ubisoft
Системные требования для игры в 2K (высокие настройки графики и 60 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-11600K
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Системные требования для игры в 4K (ультра-настройки графики и 60 кадров в секунду)
- ОС: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Ryzen 7 5800X3D или Intel Core i7-12700K
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 ГБ) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24 ГБ)
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)
Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora развернётся в западной части планеты Пандора. Тайтл будет представлять собой экшен от первого лица — на третье лицо будет переключать во время полётов.
Релиз игры состоится 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.
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