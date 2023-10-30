Системные требования Avatar: Frontiers of Pandora — игры по «Аватару»

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30 октября разработчики Avatar: Frontiers of Pandora из Ubisoft раскрыли полные системные требования игры. Для запуска тайтла хватит компьютера с процессором Intel Core i7-8700K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070.

Минимальные системные требования (низкие настройки графики, разрешение 1080p и 30 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K

: Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ) или AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ) или Intel Arc A750 (8 ГБ)

: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 ГБ) или AMD Radeon RX 5700 (8 ГБ) или Intel Arc A750 (8 ГБ) Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Рекомендуемые системные требования (высокие настройки графики, разрешение 1080p и 60 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-11600K

: Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-11600K Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 ГБ) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ)

: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 ГБ) или AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ) Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Фото: Ubisoft

Системные требования для игры в 2K (высокие настройки графики и 60 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-11600K

: Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-11600K Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ)

: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 ГБ) или AMD Radeon RX 6800 XT (16 ГБ) Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Системные требования для игры в 4K (ультра-настройки графики и 60 кадров в секунду)

ОС : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Ryzen 7 5800X3D или Intel Core i7-12700K

: Ryzen 7 5800X3D или Intel Core i7-12700K Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 ГБ) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24 ГБ)

: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 ГБ) или AMD Radeon RX 7900 XTX (24 ГБ) Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 90 ГБ (желателен SSD)

Сюжет Avatar: Frontiers of Pandora развернётся в западной части планеты Пандора. Тайтл будет представлять собой экшен от первого лица — на третье лицо будет переключать во время полётов.

Релиз игры состоится 7 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.