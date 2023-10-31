NAVI объявили имя 18-летнего игрока, который заменит Симпла в составе по Counter-Strike 2

Киберспортивный клуб NAVI объявил имя нового снайпера состава по Counter-Strike 2. Как и предполагалось, им стал 18-летний Игорь w0nderful Жданов, ранее выступавший за европейскую Sprout.

Вандефул заменит на этой позиции Александра s1mple Костылева, который несколько дней назад объявил о перерыве в профессиональной карьере.

Обновлённый состав NAVI дебютирует на BLAST Premier: Fall Final 2023, который пройдёт с 22 по 26 ноября. Перед турниром команда соберётся на буткемп в Барселоне, где будет работать с новым перформанс-коучем Урсулой Xirreth Климчак (известна по развитию игроков ENCE, TSM и Fnatic).

Новый состав Natus Vincere по CS 2:

Валерий b1t Ваховский

Алекси Aleksib Виролайнен

Джустинас jL Лекавичус

Иван iM Михай

Игорь w0nderful Жданов

Профессиональную карьеру w0nderful начал в 2020 году, наиболее известен выступлениями за российскую Team Spirit, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира IEM Rio Major 2022. В июле этого года перешёл в Sprout.