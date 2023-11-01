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Сценарий фильма Ghost of Tsushima полностью готов

Сценарий фильма Ghost of Tsushima полностью готов
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Режиссёр экранизации Ghost of Tsushima Чад Стахелски рассказал, что работа над сценарием картины полностью завершена. Она на какое-то время приостанавливалась из-за забастовки сценаристов, но сейчас возобновилась.

Стахелски был бы очень рад в ближайшее время начать производство ленты, но сделать это невозможно из-за продолжающейся забастовки актёров в США.

У нас есть сценарий, и мы очень близки к тому, чтобы начать производство. Правда, стоит учитывать, что сейчас всё сложно — эти забастовки против студий и прочие трудности. Фильм про Цусиму обладает удивительными свойствами.

У экранизации Ghost of Tsushima пока нет даже примерной даты выхода. Она будет основана на одноимённой игре Sucker Punch, вышедшей в 2020 году.

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