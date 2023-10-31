The International 2024, новый формат и изменения. Что ждёт «Доту» после победы Team Spirit

Ночью 30 октября наша команда Team Spirit выиграла The International 2023 — главный турнир по Dota 2, который поставил яркую точку в текущем сезоне и отправил команды на отдых перед следующим. Насколько затянется эта пауза, когда начнутся новые турниры и какие изменения ждут саму игру?

«Чемпионат» собрал всю информацию о ближайшем будущем Dota 2.

Сезон без Dota Pro Circuit

В последние несколько лет соревновательная Dota 2 жила по строгому графику. Система DPC включала в себя региональные лиги, призёры которых отправлялись на глобальные турниры — мэйджоры.

Dota Pro Circuit была важнейшей серией турниров и единственной возможностью отобраться на The International 2023, поэтому сторонние чемпионаты отошли на второй план. При этом DPC часто критиковали, и в сентябре Valve отказалась от подобного формата сезона:

Единственная официальная лига удерживала сцену железной хваткой в течение всего года. Организаторы турниров были заняты не поиском новшеств, а выполнением наших правил. Все силы уходили не на конкуренцию за зрителей и игроков, не на создание интересных и изобретательных турниров, а на выполнение длинного списка жёстких требований Valve.

Теперь в Dota 2, как в Counter-Strike, будет разнообразие коммерческих ивентов — как до Dota Pro Circuit. Первым топ-турниром после TI12 станет ESL One Kuala Lumpur 2023 с призовым фондом в $ 1 млн. Он пройдёт с 11 по 17 декабря в Малайзии.

По слухам, ESL до конца 2024 года проведёт ещё пять крупных турниров по Dota 2 Фото: ESL

Возможно, некоторые известные команды решат продлить отпуск и пропустить его: например, Team Spirit, капитан которой уже сообщил о желании взять перерыв. Но зато можно будет увидеть новые составы — уже на региональных отборочных через две недели.

Другие топовые турниры пройдут уже в 2024 году и будут анонсированы позже. По слухам, их будет очень много, поэтому фанаты киберспорта без зрелища точно не останутся. Среди прочих в Казани на «Играх будущего» планируют разыграть $ 1 млн — чемпионат намечен на конец февраля.

Летом профессиональную Dota 2 ждёт новый турнир в Эр-Рияде, на который правительство Саудовской Аравии хочет выделить самый большой призовой фонд в истории. В 2023 году команды разыгрывали $ 15 млн, а теперь сумма, видимо, будет ещё выше.

Саудовская Аравия готова вкладывать в киберспорт огромные деньги Фото: Gamers8

The International 2024

Однако самым главным турниром останется ивент от Valve. Пока о нём ничего не известно — ни дата, ни место проведения, но TI13 точно состоится, поскольку разработчики уже упоминали турнир в своих блогах.

Мы уже работаем над следующими обновлениями и множеством косметических предметов — и ведём переговоры о месте проведения The International 2024.

Вероятнее всего, турнир снова пройдёт в середине осени. Ранее The International почти всегда проходил в августе, но три последних раза Valve выбирала октябрь, и, судя по всему, перенос компанию устроил.

Самое интересное для игроков — как теперь будут определяться участники турнира? Если раньше были DPC-турниры и рейтинг сезона, то теперь киберспортсменам совершенно непонятно, что нужно сделать, чтобы отобраться на «Инт».

Однако обычно Valve не спешит с анонсами для про-доты — это может затянуться до декабря или января Фото: Valve

Остаётся надеяться, что Valve представит новый формат квалификации как можно быстрее.

Патчи и обновления

Несмотря на то что The International раскрывает проблемы баланса, выявляя имба-героев и читерские сборки предметов, с финала до первого патча обычно проходит несколько недель.

Вероятнее всего, небольшое балансное обновление 7.34e выйдет в конце ноября. Серьёзных изменений ждать не стоит, но популярные герои (Spirit Breaker, Muerta, Dark Willow) и предметы (Heart of Tarrasque, Hand of Midas и прочие) с TI12 точно будут ослаблены, а другие — усилены.

Релиз большого патча 7.35 стоит ждать уже в феврале-марте 2024 года. Тогда баланс игры будет переработан сильнее, а в Dota 2 появится новый персонаж Ringmaster, которого анонсировали на финале The International.

Видео доступно на YouTube-канале DotaCinema. Права на видео принадлежат Valve.

Обновления с новыми косметическими предметами должны выйти пораньше. В файлах игры уже нашли готовые арканы и персоны для разных персонажей — раз их не использовали для Battle Pass к TI12, то наверняка скоро выпустят отдельно.

Игроки в Dota 2 надеются, что получат не просто новый лот в магазине, а что-то большее — например, сезонный боевой пропуск или ивент, в котором можно будет весело провести время или получить награды. Однако предсказать планы Valve невозможно — а потому нам остаётся просто ждать анонсов.

Мы уже работаем над будущими нововведениями, затрагивающими различные части игры. Мы знаем, что вам не терпится узнать больше о грядущих изменениях баланса, следующих Arcana-предметах и других наших задумках… Но это произойдет после того, как чемпионы поднимут над головой Эгиду.