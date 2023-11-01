Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Battlefield 1 и Battlefield 5 перестанут поддерживать Windows 7 и Windows 8

Battlefield 1 и Battlefield 5 перестанут поддерживать Windows 7 и Windows 8
Комментарии

Electronic Arts и разработчики из студии DICE объявили об окончании поддержки Battlefield 1, Battlefield 5 и Star Wars: Battlefront 2 на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Популярные шутеры перестанут поддерживать устаревшие операционные системы уже 30 ноября.

Завершение поддержки не означает, что все три игры перестанут работать на прошлых ОС от Microsoft. Однако разработчики не гарантируют, что шутеры продолжат стабильно запускаться на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 в случае выхода каких-либо обновлений для всех трёх проектов.

Отказ от устаревших Windows уже стал большим трендом в индустрии. Многие компании постепенно прекращают поддержку своих игр на прошлых ОС, объясняя это безопасностью и внедрением функционала, невозможно на несовременных системах.

Материалы по теме
Steam перестанет работать на Windows 7 и Windows 8 в 2024 году
Браузеры Chrome, Edge и Opera больше не поддерживают Windows 7 и Windows 8
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android