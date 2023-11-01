Battlefield 1 и Battlefield 5 перестанут поддерживать Windows 7 и Windows 8

Electronic Arts и разработчики из студии DICE объявили об окончании поддержки Battlefield 1, Battlefield 5 и Star Wars: Battlefront 2 на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Популярные шутеры перестанут поддерживать устаревшие операционные системы уже 30 ноября.

Завершение поддержки не означает, что все три игры перестанут работать на прошлых ОС от Microsoft. Однако разработчики не гарантируют, что шутеры продолжат стабильно запускаться на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 в случае выхода каких-либо обновлений для всех трёх проектов.

Отказ от устаревших Windows уже стал большим трендом в индустрии. Многие компании постепенно прекращают поддержку своих игр на прошлых ОС, объясняя это безопасностью и внедрением функционала, невозможно на несовременных системах.