Браузеры Chrome, Edge и Opera больше не поддерживают Windows 7 и Windows 8

Браузеры Google Chrome, Edge и Opera перестали поддерживать операционные системы Windows 7 и Windows 8. Mozilla прекратит поддержку устаревших «операционок» этим летом, при этом отечественный Яндекс.Браузер продолжает работать на них так же, как и раньше.
Если пользователь хочет остаться на Windows 7 и не дорожит Google Chrome, то он может перейти на Яндекс.Браузер. Сделать это очень легко — все данные, куки и настройки с «гугловского» браузера без проблем и моментально переносятся в российский. Подробная инструкция по переносу — в этой ссылке.
Microsoft прекратила поддержку Windows 8.1 с 10 января. Компания перестала выпускать обновления для операционной системы, включая важные апдейты безопасности. В корпорации призвали пользователей обновиться до Windows 11 в самое ближайшее время, напомнив о возможных рисках использования устаревшей ОС. А поддержка Windows 7 прекращена 14 января 2020 года.
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