Главными героями «Мстителей 6» станут Человек-паук в исполнении Тоби Магуайра и Росомаха

Известный инсайдер MyTimeToShineHello сообщил, что центральными героями шестой части «Мстителей» с подзаголовком «Секретные войны» выступят Тоби Магуайр в роли Человека-паука и Росомаха, которого сыграет Хью Джекман.

Насколько информация достоверная, сказать пока сложно. Сама Marvel Studios вряд ли начнёт скоро делиться деталями ленты, поскольку до её премьеры ещё очень далеко.

Шестые «Мстители» должны стать чем-то вроде «Мстителей: Финал», но ещё более эпичными. В ленте большое количество героев должны схлестнуться со злодеями и Доктором Думом, чтобы победить его. Так было в комиксах. В фильмах хотят сделать прицел на Канге, однако с Джонатаном Мэйджорсом, исполняющим эту роль, сейчас проблемы.

Премьера «Секретных войн» запланирована на 7 мая 2027 года.