Стала известна самая популярная в мире версия Android

Издание GizChina сообщило, что в октябре 2023 года на долю Android 13 приходилось 22,4% от всех пользователей мобильной ОС Google. Это самая популярная в мире версия Android.

Согласно данным, второй по популярности версией стала Android 11. На эту версию ОC пришлось 21,6% активных устройств. Тройку лидеров замыкает Android 10 — у этой ОС 16,1% от всех пользователей. Следом идут Android 12 и Android Pie.

Наименее востребованной ОС оказалась Android Lollipop, которой пользуются всего 1,4% пользователей.

Самые популярные версии Android

Android 13 — 22,4%. Android 11— 21,6%. Android 10 — 16,1%. Android 12 — 15,8%. Android Pie — 10,5%. Android Oreo — 7,3%. Android Nougat — 2,6%. Android Marshmallow —1,9%. Android Lollipop — 1,4%.