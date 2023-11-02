Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стала известна самая популярная в мире версия Android

Стала известна самая популярная в мире версия Android
Комментарии

Издание GizChina сообщило, что в октябре 2023 года на долю Android 13 приходилось 22,4% от всех пользователей мобильной ОС Google. Это самая популярная в мире версия Android.

Согласно данным, второй по популярности версией стала Android 11. На эту версию ОC пришлось 21,6% активных устройств. Тройку лидеров замыкает Android 10 — у этой ОС 16,1% от всех пользователей. Следом идут Android 12 и Android Pie.

Наименее востребованной ОС оказалась Android Lollipop, которой пользуются всего 1,4% пользователей.

Самые популярные версии Android

  1. Android 13 — 22,4%.
  2. Android 11— 21,6%.
  3. Android 10 — 16,1%.
  4. Android 12 — 15,8%.
  5. Android Pie — 10,5%.
  6. Android Oreo — 7,3%.
  7. Android Nougat — 2,6%.
  8. Android Marshmallow —1,9%.
  9. Android Lollipop — 1,4%.
Материалы по теме
«Гораздо умнее людей»: Илон Маск считает ИИ одной из самых главных угроз человечеству
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android