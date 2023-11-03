Расписание BlizzCon 2023
Уже совсем скоро стартует BlizzCon 2023. Для вашего удобства мы подготовили расписание мероприятия, чтобы вы знали, что от него ожидать.
Уже сегодня, 3 ноября, в 21:00 мск стартует церемония открытия, а после неё Blizzard будет подробно рассказывать о будущем своих проектов. Особое внимание уделят Overwatch 2 и World of Warcraft.
Фото: Blizzard
Расписание BlizzCon 2023
3 ноября
- 21:00 мск – Церемония открытия
- 23:30 мск – Будущее World of Warcraft
- 0:30 мск – Overwatch 2. Blizzard анонсирует нового героя. По слухам, это будет танк. Он появится в восьмом сезоне
- 1:30 мск – Будущее World of Warcraft Classic
- 2:30 мск – Будущее Hearthstone
- 3:30 мск – Warcraft Rumblings
4-5 ноября
- 22:00 мск – World of Warcraft: Подробный разбор
- 23:30 мск – Будущее Overwatch 2. Авторы расскажут про восьмой, изменения в соревновательной игре и прочее
- 0:30 мск – Diablo IV: Беседы у костра
- 2:45 мск – Ночь сообщества
- 4:15 мск – Выступление LE SSERAFIM
Комментарии