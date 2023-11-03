Уже совсем скоро стартует BlizzCon 2023. Для вашего удобства мы подготовили расписание мероприятия, чтобы вы знали, что от него ожидать.

Уже сегодня, 3 ноября, в 21:00 мск стартует церемония открытия, а после неё Blizzard будет подробно рассказывать о будущем своих проектов. Особое внимание уделят Overwatch 2 и World of Warcraft.

Фото: Blizzard

Расписание BlizzCon 2023

3 ноября

21:00 мск – Церемония открытия

23:30 мск – Будущее World of Warcraft

0:30 мск – Overwatch 2. Blizzard анонсирует нового героя. По слухам, это будет танк. Он появится в восьмом сезоне

1:30 мск – Будущее World of Warcraft Classic

2:30 мск – Будущее Hearthstone

3:30 мск – Warcraft Rumblings

4-5 ноября