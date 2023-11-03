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Где смотреть BlizzCon: начало и когда она пройдёт

Расписание BlizzCon 2023
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Уже совсем скоро стартует BlizzCon 2023. Для вашего удобства мы подготовили расписание мероприятия, чтобы вы знали, что от него ожидать.

Уже сегодня, 3 ноября, в 21:00 мск стартует церемония открытия, а после неё Blizzard будет подробно рассказывать о будущем своих проектов. Особое внимание уделят Overwatch 2 и World of Warcraft.

Фото: Blizzard

Расписание BlizzCon 2023

3 ноября

  • 21:00 мск – Церемония открытия
  • 23:30 мск – Будущее World of Warcraft
  • 0:30 мск – Overwatch 2. Blizzard анонсирует нового героя. По слухам, это будет танк. Он появится в восьмом сезоне
  • 1:30 мск – Будущее World of Warcraft Classic
  • 2:30 мск – Будущее Hearthstone
  • 3:30 мск – Warcraft Rumblings

4-5 ноября

  • 22:00 мск – World of Warcraft: Подробный разбор
  • 23:30 мск – Будущее Overwatch 2. Авторы расскажут про восьмой, изменения в соревновательной игре и прочее
  • 0:30 мск – Diablo IV: Беседы у костра
  • 2:45 мск – Ночь сообщества
  • 4:15 мск – Выступление LE SSERAFIM
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