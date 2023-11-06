Blizzard постоянно думает о выпуске World of Warcraft на консолях

World of Warcraft с самого релиза доступна только на ПК, но Blizzard постоянно думает о выпуске игры на консолях. Об этом рассказал продюсер проекта Холли Лонгдейл.

По словам Лонгдейл, теперь выпуск World of Warcraft на консолях кажется наиболее вероятным, поскольку теперь Blizzard может заручиться поддержкой Microsoft.

Это сложный вопрос. И, как вы уже отмечали ранее, для консольной аудитории доступность, скорее всего, будет иной. Прямо сейчас мы сосредоточены на саге о Worldsoul. Если честно, у нас заняты все руки. Но я бы соврала, если бы сказала, что мы не обсуждаем консольную версию. Мы теперь с Microsoft.

Также Blizzard не отрицает, что World of Warcraft когда-нибудь появится в Game Pass.