Стартовые сборы «Марвелов» могут оказаться хуже, чем у «Вечных» и «Чёрной вдовы»

По информации издания Deadline, у аналитиков совсем нет надежд на высокие сборы «Марвелов». Сообщается, что лента может собрать в США всего $ 60 млн или $ 50 млн за первые выходные.

Притом мировые сборы вряд ли превысят $ 140 млн. Если так случится, то кассовые сборы за первый уикенд будут хуже, чем у «Вечных» ($ 160 млн) и «Чёрной вдовы» (148 млн).

Сюжет «Марвелов» расскажет о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы и доказать, что они настоящие герои.

Роль Капитана Марвел исполнила Бри Ларсон, образ Моники Рамбо воплотила Тейона Паррис, а Мисс Марвел сыграла Иман Веллани. Режиссёром выступила Ниа ДаКоста.

Премьера «Марвелов» состоится 10 ноября.