Стартовые сборы «Марвелов» могут оказаться хуже, чем у «Вечных» и «Чёрной вдовы»
По информации издания Deadline, у аналитиков совсем нет надежд на высокие сборы «Марвелов». Сообщается, что лента может собрать в США всего $ 60 млн или $ 50 млн за первые выходные.
Притом мировые сборы вряд ли превысят $ 140 млн. Если так случится, то кассовые сборы за первый уикенд будут хуже, чем у «Вечных» ($ 160 млн) и «Чёрной вдовы» (148 млн).
Сюжет «Марвелов» расскажет о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы и доказать, что они настоящие герои.
Роль Капитана Марвел исполнила Бри Ларсон, образ Моники Рамбо воплотила Тейона Паррис, а Мисс Марвел сыграла Иман Веллани. Режиссёром выступила Ниа ДаКоста.
Премьера «Марвелов» состоится 10 ноября.
Комментарии