Кевин Файги отверг возвращение Роберта Дауни-младшего и Скарлетт Йоханссон в фильмы Marvel

В начале ноября журналисты издания Variety сообщили о желании Marvel Studios вернуть Роберта Дауни-младшего, Скарлетт Йоханссон и других актёров, чтобы возродить интерес к фильмам.

В недавнем интервью изданию Entertainment Tonight глава киновселенной Marvel Кевин Файги прокомментировал слухи о возвращении актёров. По словам Файги, этот вариант «не обсуждали». Правда, и отрицать подобное полностью глава киновселенной не может.

Мы это не обсуждали, правда. Что касается их возвращения, то… посмотрим.

В Сети уже ходит много слухов о том, что как минимум Роберт Дауни-младший может вернуться для съёмок в шестой части «Мстителей». К тому же если говорить о реальном возвращении звёзд, то запрашиваемый ими гонорар может быть слишком большим для Marvel Studios.