«Забавный экшен с глупым сюжетом»: появились первые отзывы на фильм «Марвелы»

Мировая премьера фильма «Марвелы» состоится 10 декабря, однако критики уже успели посмотреть картину и составить о ней мнение. Судя по отзывам, фильм звёзд с неба не хватает, но в целом получился весьма интересным и местами забавным.

Напомним, сюжет ленты расскажет о том, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы и доказать, что они настоящие герои.

Отрывки из отзывов критиков

В «Марвелах» крайне глупый сюжет, но при этом сам фильм весьма интересный. Есть много смешных моментов, которые создаёт героиня Иман Веллани. Картина вообще не пытается казаться серьёзной, поэтому скорее представляет собой весёлый экшен.

«Марвелы» — короткий, милый и чертовски весёлый фильм. Главная троица героев отлично взаимодействует друг с другом, а боевые эпизоды захватывают. Пожалуй, это самый очаровательный фильм MCU со времён «Нет пути домой», и мне не терпится увидеть, к чему он приведёт.

Ниа ДаКоста в «Марвелах» просто восхитительна! Сюжет с обменом суперсил — это круто и интересно, но настоящее удовольствие доставляет «химия» между персонажами Бри Ларсон, Тейона Пэррис и Иман Веллани. В этой картине, не считая низких ставок, представлены лучшие боевые и комедийные сцены в истории Marvel на сегодняшний день!