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В честь годовщины God of War Ragnarok авторы поделились статистикой игры

В честь годовщины God of War Ragnarok авторы поделились статистикой игры
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На днях God of War Ragnarok исполнился ровно год. В честь этого разработчики игры из студии Sony Santa Monica показали не только забавный ролик с багами, но и поделились занятной статистикой.

Благодаря ей стало известно, что геймеры более 1,5 млн минут гладили Спеки и Сванну и победили королеву валькирий более 2,6 млн раз.

Фото: Sony

Другая статистика игры

  • Игроки победили более 35 млн душ берсерков
  • Испытания Муспельхейма: геймеры убили 731 млн противников, завершили более 43 млн испытаний, продержались в «Короле холма» более 8 млн минут и продержались в «Натиске» больше 27 лет
  • Домой было возвращено более более 23 млн линдвурмов

God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5. В игре есть полная поддержка русского языка.

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