Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы God of War Ragnarok показали подборку смешных багов к годовщине игры

Авторы God of War Ragnarok показали подборку смешных багов к годовщине игры
Комментарии

Разработчики God of War Ragnarok из Santa Monica Studio опубликовали видео с подборкой смешных багов к годовщине игры. Ролик получил название Midgard Mishaps 2.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

Со всеми показанными ошибками авторы игры столкнулись до релиза. Есть баги с анимациями, коллизией разных объектов, лицами героев и другие забавные моменты. Напомним, релиз God of War Ragnarok состоялся 9 ноября 2022 года на PS4 и PS5.

Пару месяцев назад инсайдеры начали активно сообщать, что Sony разрабатывает для игры сюжетное дополнение. Это будет большой аддон в духе «Человека-паука: Майлз Моралес», который компания выпустила на запуске PS5 в 2020 году.

Больше подробностей
Аддон для God of War Ragnarok в духе «Майлза Моралеса» представят до конца года — СМИ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android