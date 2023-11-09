Авторы God of War Ragnarok показали подборку смешных багов к годовщине игры

Разработчики God of War Ragnarok из Santa Monica Studio опубликовали видео с подборкой смешных багов к годовщине игры. Ролик получил название Midgard Mishaps 2.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

Со всеми показанными ошибками авторы игры столкнулись до релиза. Есть баги с анимациями, коллизией разных объектов, лицами героев и другие забавные моменты. Напомним, релиз God of War Ragnarok состоялся 9 ноября 2022 года на PS4 и PS5.

Пару месяцев назад инсайдеры начали активно сообщать, что Sony разрабатывает для игры сюжетное дополнение. Это будет большой аддон в духе «Человека-паука: Майлз Моралес», который компания выпустила на запуске PS5 в 2020 году.