Зрители оценивают фильм «Марвелы» на уровне провальных «Вечных» и «Человека-муравья 3»

10 ноября состоялась мировая премьера фильма «Марвелы». Журналисты оценили картину крайне средне, а среди минусов выделили плохой сюжет, ужасные спецэффекты и маленький хронометраж.

Зрители оказались солидарны с мнением критиков, поэтому на агрегаторе CinemaScore лента получила оценку B — это уровень провальных «Вечных» и «Человека-муравья 3». Рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере.

Напомним, сюжет ленты расскажет, как Капитан Марвел, Мисс Марвел и Моника Рамбо окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы и доказать, что они настоящие герои.

Также «Марвелы» стартовали в 2,5 раза хуже «Человека-муравья 3» в первый день в США — картина заработала $ 6,6 млн.