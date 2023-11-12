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Netflix представил аниме по «Терминатору»

Netflix представил аниме по «Терминатору»
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Netflix анонсировал анимационный сериал по «Терминатору» Джеймса Кэмерона. Проект по культовой вселенной должен выйти «очень скоро» — точную дату премьеры назовут позже. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мультсериал «Терминатор» расскажет историю новых персонажей, однако всё же станет частью официального канона. Проект расскажет о главной героине, которая прибывает в 1997 год из будущего, чтобы спасти учёного Малкольма Ли, который разрабатывает некий искусственный интеллект, способный противостоять Скайнету.

Производством аниме занимается студия Production I.G., известная по «Призраку в доспехах», а также компания Skydance.

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