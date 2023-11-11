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Netflix представил аниме «Ведьмак: Сирены глубин» по мотивам рассказа Анджея Сапковского

Netflix представил аниме «Ведьмак: Сирены глубин» по мотивам рассказа Анджея Сапковского
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Netflix анонсировал свой новый анимационный проект — «Ведьмак: Сирены глубин». Премьера мультсериала состоится в конце 2024 года — это будет уже третий оригинальный проект по вселенной Анджея Сапковского для онлайн-кинотеатра.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет шоу будет основан на рассказе «Немного жертвенности» из «Меча Предназначения» и расскажет о князе Агловале, который влюбляется в сирену по имени Шъееназ. В этот момент люди начинают внезапно умирать около морских глубин — расследовать дело берётся Геральт из Ривии.

К озвучке ведьмака вернётся Даг Кокл — голос Белого волка из вселенной игр CD Projekt RED. Сколько серий войдёт в аниме, неизвестно.

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