Перезапуск «Горца» c Генри Кавиллом выйдет в 2026 году

9 ноября председатель Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк заявил, что перезапуск «Горца» с Генри Кавиллом выйдет в 2026 году. Напомним, ранее стало известно, что съёмки картины стартуют в начале 2024 года.

Бюджет картины составит более $ 100 млн. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски (серия «Джон Уик», «Ворон»). Больше информации о ленте авторы раскроют позднее.

Производством фильма занимается компания Summit Entertainment. Сценаристами картины выступили Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, оба известны по «Железному человеку» и «Крейвену-охотнику». Оригинальный «Горец» с Кристофером Ламбертом в главной роли вышел в 1986 году.

Также в рамках франшизы сняли ещё четыре фильма и аниме-адаптацию «Горец: В поисках мести». Ещё выходил одноимённый сериал с Эдрианом Полом в главной роли.