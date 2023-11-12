Энтони Старр не будет озвучивать Хоумлендера в Mortal Kombat 1

На этой неделе Энтони Старр, исполнитель роли Хоумлендера в сериале «Пацаны», опубликовал новую фотографию в одной из своих соцсетей. Один из подписчиков спросил, будет ли актёр озвучивать героя в Mortal Kombat 1, однако Старр ответил отрицательно.

Напомним, Хоумлендер будет доступен всем владельцам Premium-издания Mortal Kombat 1 и набора Kombat Pack. Пока разработчики файтинга полноценно персонажа не демонстрировали.

В Kombat Pack также добавят Ермака, Куан Чи, Такеду, Омни-мэна из «Неуязвимого» и Миротворца из вселенной DC. Точная дата появления новых бойцов в проекте неизвестна.

Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Файтинг получил высокие оценки от геймеров и журналистов.