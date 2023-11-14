Съёмки второго сезона сериала «Уэнсдей» стартуют в апреле 2024 года

По информации издания Deadline, съёмочный процесс второго сезона «Уэнсдей» планируется начать в конце апреля 2024 года. Такой прогноз кажется самым реалистичным.

Отмечается, что в основном съёмки будут проходить в Ирландии. Первый сезон снимали в Румынии.

Netflix пока что не подтвердил актёрский состав, но, по информации журналиста Deadline, студия расширит каст. В данный момент для второго сезона пишут сценарий. Начать съёмки второго сезона «Уэнсдей» вовремя для Netflix в приоритете.

«Уэнсдей» — популярный сериал 2022 года, рассказывающий про жизнь Уэнсдей из семейки Аддамс. Роль героини досталась Дженне Ортеге, которая очень сильно прославилась благодаря шоу и обрела ещё большую фанатскую базу.